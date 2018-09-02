Марио Гомес: "После первого гола "Штутгарт" потерял веру в то, что победит или сыграет вничью"

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес признал, что "Бавария" в матче 2-го тура чемпионата Германии против его команды была слишком сильна. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Мюнхена.

– Это невероятно сложный матч, если ты начинаешь его так, как начали мы, – цитирует официальный сайт "Баварии" Гомеса. – Мы были ментально немного подломлены, а футболисты "Баварии" вошли в игру с большой уверенностью в своих силах. У них новый тренер и каждый хочет показать себя. Они играли c большим воодушевлением. После 1:0 мы потеряли веру в то, что победим или сыграем вничью, а "Бавария" была просто слишком сильна.

Напомним, Гомес выступал за "Баварию" с 2009 по 2013 год. В 174 играх за мюнхенцев он забил 113 мячей. Также он помог команде выиграть 5 трофеев, включая кубок Лиги чемпионов.