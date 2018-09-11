Лотар Маттеус: "Мюллера в сборной используют не на той позиции"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус считает, что главный тренер бундестим Йоахим Лев использует полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера не на той позиции. По его мнению, футболиста всегда стоит ставить на правый фланг атаки.

- Пожалуйста, найдите правильную позицию для Томаса Мюллера! - приводит Sportbild слова Маттеуса. - Его место - на правом фланге. И его нужно ставить туда не только в матче против Франции. Либо Лев должен позволить ему играть там, где он приносит пользу и выделяется, либо нужно оставить его. Томас должен играть либо атакующего полузащитника либо в непосредственной близости с нападающим. В штрафной с видом на ворота.

На чемпионате мира в России Лев ставил Мюллера то на левый, то на правый фланг атаки.