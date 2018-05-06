"Локомотив" из "Лейпцига уволил двух тренеров за нацистское приветствие

"Локомотив" из Лейпцига уволил двух тренеров молодежной команды (до 17 дет), а также отстранил нескольких игроков за фотографию с нацистским приветствием, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на агентство Франс Пресс. В клубе отметили, что шокированы данным инцидентом.

Как сообщается, один из тренеров молодежки предложил игрокам сделать нацистское приветствие и сфотографироваться. Позже снимок попал в интернет. Местные власти начали расследование по данному делу. Напомним, что нацистский жест запрещен уголовным кодексом Германии, за подобное нарушителям грозит денежный штраф или до трех лет лишения свободы.