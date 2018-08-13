Левандовски оформил первый хет-трик в истории Суперкубка Германии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал автором первого в истории Суперкубка Германии хет-трика. Мюнхенцы с крупным счетом обыграли "Айнтрахт" (5:0), польский нападающий трижды отличился в этой встрече, еще по голу на счету у Кингсли Комана и Тиагу Алькантары.

Левандовски стал стал первым игроком, сумевшим сделать хет-трик в данном турнире. Суперкубок Германии официально проводится с 1987 года. "Бавария" стала семикратным обладателем данного трофея.