Лев ввел комендантский час в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для своих футболистов, информирует Sportbild.

Лев взял на себя вину за провальную игру бундестим на чемпионате мира-2018 в России, а также заявил о необходимости перемен в команде. Тренерский штаб команды уже претерпел изменения: помощник тренера Томас Швайдер покинул пост и возглавил скаутскую службу Немецкого футбольного союза.

Теперь перемены произошли и в дисциплине: для игроков национальной команды введен комендантский час. В 0:00 все должны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Запрещено даже находиться в барах отелей.

Ранее сообщалось, что защитник "Челси" Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию с собой кальян.

На ЧМ-2018 Германия не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.