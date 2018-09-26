Ковач - о ничье с "Аугсбургом": "Они не позволяли нам спокойно разыгрывать комбинации"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 5-го тура чемпионата Германии с "Аугсбургом" (1:1) отметил, что соперник показал хорошую игру. По его словам, футболисты команды гостей не давали мюнхенцам разыгрывать комбинации.

- Аугсбург" на протяжении 90 минут играл очень и очень хорошо, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Они не позволяли нам спокойно разыгрывать комбинации. А когда нам все же удавалось создать момент, то мы его не реализовывали. В Бундеслиге когда ведешь 1:0 всегда опасно. Мы хотели взять три очка. В Берлине мы постараемся сыграть лучше".

"Бавария" впервые в этом сезоне не смогла победить. Команда занимает первое место в таблице с 13-ю очками.