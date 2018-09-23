Ковач не совсем доволен победой "Баварии" над "Шальке"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Шальке" (2:0) в матче 4-го тура бундеслиги заявил, что не совсем доволен результатом. По мнению хорватского специалиста, мюнхенцы могли забить гораздо больше мячей.

- Сегодня мы показали очень, очень хорошую игру, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Моя команда доминировала на протяжении 90 минут, не ошибалась в обороне, создала много моментов. Жаль только, что забили мы слишком мало.

Голы в ворота гельзенкирхенцев забили Хамес Родригес и Роберт Левандовски.

Напомним, "Шальке" является соперником "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов.