Кевин-Принс Боатенг: "Недостаточно показывать видео "Нет расизму" для борьбы с расизмом"

Полузащитник "Айнтрахта"​ Кевин-Принс Боатенг считает, что сейчас недостаточно борются с расизмом в футболе. По его словам, нужно применять более жесткие меры.

- Недостаточно показывать видео "Нет расизму" перед матчами Лиги чемпионов, - цитирует Goal Боатенга. - Недостаточно просто носить футболку с фразами "Нет расизму" или "Мы показываем расизму красную карточку". Если кто-то называет меня "чертовым черным", это недопустимо, это расизм, но со мной такое случалось. В юном возрасте регулярно пытался подавить в себе ненависть от таких оскорблений.