"Кельн" и "Шальке" сыграли вничью

"Кельн" и "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграли вничью – 2:2. У гостей отличились Брил Эмболо и Евгений Коноплянка. В составе хозяев голы забили Леонардо Биттенкурт и Марсель Риссе.

Кельн" занимает последнее место в турнирной таблице, "Шальке" идет на второй строчке.

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31-й тур

"Кельн" – "Шальке" – 2:2 (1:2)

Голы: Эмболо, 4 (0:1). Коноплянка, 23 (0:2). Биттенкурт, 26 (1:2). Риссе, 83 (2:2).

"Кельн": Хорн, Серенсен (Маро, 32), Хайнц, Хектор, Мере, Хандверкер (Кордоба, 79), Риссе, Хегер, Биттенкурт, Озджан (Козьелло, 63), Теродде.

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер, Коноплянка (Бенталеб, 64), Калиджури, Стамбули, Горецка, Маккенни, Ди Санто (Арит, 86), Эмболо (Бургшталлер, 46).

Судья: Фриц.

22 апреля. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".