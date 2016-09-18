Карло Анчелотти: "Не всегда удается показать хороший футбол"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти признался, что его команде было непросто победить "Ингольштадт" (3:1) в матче чемпионата Германии. Мюнхенцы пропустили быстрый мяч, но смогли отыграться.

– У нас не все игроки в равном физическом состоянии, – цитирует Bild Анчелотти. – Кто-то вернулся после травм. Поэтому не у всех хорошая форма. Иногда приходится страдать. Но у нас хорошая команда. Пропустив, мы перестроились. Соперник делал все, чтобы помешать нам играть, использовал длинные забросы. Не всегда удается показывать хороший футбол. Тогда нужно побеждать за счет других качеств. Это и определяет команду.