Карло Анчелотти: "Думаю, Верратти надолго останется в "ПСЖ"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что мюнхенский клуб вступал в переговоры о возможности приобретения полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти. Специалист высказал мнение о том, что итальянский футболист останется в парижском клубе надолго.

– Я не контактировал с Верратти более трех месяцев, – приводит goal.com слова Анчелотти. – Я ему не звонил. Думаю, Марко надолго останется в "ПСЖ". Я довольно хорошо знаком с ним со времени моей работы в парижском клубе. Верратти – отличный и очень профессиональный игрок.



