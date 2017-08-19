Карло Анчелотти: "Бавария" в матче с "Байером" оставляла слишком много пространства между линиями"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 1-го тура чемпионата Германии против "Байера" (3:1) отметил, что команде необходимо поработать над некоторыми компонентами игры. По его словам, игроки позволяли себе делать большие разрывы между линиями.

- Это был тяжелый матч. Мы забили быстрый гол, но потом оборонялись не лучшим образом, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Анчелотти. - Мы оставляли между линиями слишком много свободного пространства. Такое на данном этапе происходит. Мы должны улучшить этот компонент.

У Хуммельса возникли проблемы с желудком, а замена Мюллера была тактическим решением. Мы хотели поменять схему.