02:37 | ФУТБОЛ — Германия

Карл-Хайнц Румменигге: "При такой игре у "Баварии" хорошие шансы стать чемпионом Германии"

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после матча 13-го тура чемпионата Германии с "Майнцем" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. По его словам, мюнхенцы заслужили победу.

– Сегодня мы доминировали на поле, особенно в первом тайме, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Это полностью заслуженная победа. Карло Анчелотти и команда показали, на что они способны. Если мы будем продолжать хорошо играть, взяв за пример сегодняшний матч, то у нас есть хорошие шансы снова стать чемпионами Германии.

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