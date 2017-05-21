Карл-Хайнц Румменигге: "Думаю, что Лам мог бы спокойно поиграть еще 2-3 года"

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что защитник команды Филипп Лам рано завершил карьеру. Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал для 33-летнего немца последним в профессиональном футболе. Он будет включен в Зал славы мюнхенского клуба.

Также карьеру завершили вратарь Том Штарке и хавбек Хаби Алонсо.

– Филипп провел потрясающую карьеру, – приводит пресс-служба "Баварии" слова Румменигге. – На своей позиции он сегодня один из лучших в мире. Думаю, что он мог бы спокойно поиграть еще года 2-3. Мне будет его не хватать, потому что с ним всегда можно было посоветоваться по важным вопросам. У нас очень доверительные отношения. Он очень умный, мыслящий человек, имеющий свою точку зрения и готовый ее отстаивать. Я уверен, что он будет успешен и после окончания карьеры, независимо от того, чем будет заниматься.