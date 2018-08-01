Карл-Хайнц Румменигге: "Бавария" не продаст Левандовски даже за 150 миллионов евро"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Робертом Левандовски. На игрока сборной Польши претендует "Реал".

– Ситуацией с Робертом мы хотим послать сообщение всем людям внутри и вне клуба: "Бавария" полностью отличается от других клубов, которые не могут устоять, когда приходят предложения с определенными суммами", – цитирует TZ Румменигге. – Мы хотим показать, что наша дверь остается закрытой. "Бавария" полностью довольна Левандовски. Мы не заинтересованы в его продаже, и неважно, если даже кто-то предложит 100 или 150 миллионов. Игроки высочайшего класса остаются с нами.