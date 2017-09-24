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04:26 24 сентября | Футбол — Германия

Игроки "Баварии" посетили Октоберфест

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Игроки "Баварии" посетили традиционый пивной фестиваль Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене. Также на мероприятии присутствовал главный тренер команды Карло Анчелотти. Команда побывала на фестивале после матча 6-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:2).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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cancersergey

Как в фильме "О чем говорят мужчины". Ты мой заспанный чебурашка, хотя нет чебурафка)))

23:00 24 сентября

Алый Дракон

Это, чтоб не узнали на фесте ))) "О, гляди - "Бавария" идет! - Не, мы не "Бавария", мы "БаФария" )))

10:08 24 сентября

Serenky25

Бафария это пивной клуб Баварии. Любители нефильтрованного.

08:58 24 сентября

Igrok Igorek

Шо ест Бафария?

08:51 24 сентября

higagy

БаФария - это шедевр.

07:24 24 сентября