Игроки "Баварии" посетили Октоберфест

Игроки "Баварии" посетили традиционый пивной фестиваль Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене. Также на мероприятии присутствовал главный тренер команды Карло Анчелотти. Команда побывала на фестивале после матча 6-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:2).
Annual team visit to Oktoberfest #MiaSanMia 🍻 pic.twitter.com/QaoyrdfVe2– FC Bayern US (@FCBayernUS) 23 сентября 2017 г.
cancersergey
Как в фильме "О чем говорят мужчины". Ты мой заспанный чебурашка, хотя нет чебурафка)))
23:00 24 сентября
Алый Дракон
Это, чтоб не узнали на фесте ))) "О, гляди - "Бавария" идет! - Не, мы не "Бавария", мы "БаФария" )))
10:08 24 сентября
Serenky25
Бафария это пивной клуб Баварии. Любители нефильтрованного.
08:58 24 сентября
Igrok Igorek
Шо ест Бафария?
08:51 24 сентября
higagy
БаФария - это шедевр.
07:24 24 сентября