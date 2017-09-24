Игроки "Баварии" посетили Октоберфест

Игроки "Баварии" посетили традиционый пивной фестиваль Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене. Также на мероприятии присутствовал главный тренер команды Карло Анчелотти. Команда побывала на фестивале после матча 6-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:2).