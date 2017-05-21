Хосеп Гвардьола: "Лам - настоящий капитан и абсолютная легенда"

Бывший главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардьола назвал Филиппа Лама настоящим капитаном. Специалист также добавил, что защитник был самым умным игроком, с которым он когда-либо работал.

Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал для 33-летнего немца последним в профессиональном футболе. Он будет включен в Зал славы мюнхенского клуба. Также карьеру завершили вратарь Том Штарке и хавбек Хаби Алонсо.

– Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо приходилось работать, – приводит пресс-служба "Баварии" слова Гвардьолы. – Он всегда играет хорошо. Он настоящий капитан, абсолютная легенда. Он помогал мне понять, что такое мюнхенская "Бавария" не только на поле, но и за его пределами.