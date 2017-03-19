Гол Мюллера принес "Баварии" победу над гладбахской "Боруссией"

"Бавария" в матче 25-го тура чемпионата Германии обыграла на выезде "Боруссию" из Менхенгладбаха - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Томас Мюллер. Победа позволила мюнхенцам увеличить свой отрыв в турнирной таблице до 13 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига

25-й тур

"Боруссия" М - "Бавария" - 0:1 (0:0)

Гол: Мюллер, 63 (0:1).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Херрманн (Азар, 64), Штробль, Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо (Киммих, 77), Роббен (Ренату Санчеш, 85), Рибери (Коман, 73), Мюллер, Тиагу Алькантара, Левандовски.

Предупреждения: Хаби Алонсо, 56. Хави Мартинес, 87.

Судья: Штилер.

19 марта. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".