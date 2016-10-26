"Ганновер" забил шесть мячей "Фортуне" в Кубке Германии

В Кубке Германии состоялись матчи 1/16 финала. "Ганновер-96" на своем поле разгромил "Фортуну", "Астория" с минимальным счетом обыграла "Дармштадт", а "Вольфсбург" нанес поражение "Хайденхайму".
Кубок Германии
1/16 финала
"Ганновер-96" – "Фортуна" – 6:1 (5:1)
Голы: Собех, 5 (1:0). Клаус, 7 (2:0). Харник, 15 (3:0). Харник, 16 (4:0). Акпогума, 20 (4:1). Клаус, 34 (5:1). Майер, 53 (6:1).
Удаление: Шмиц (Фортуна Д), 76.
Судья: Кортус (Германия).
26 октября. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".
"Астория" – "Дармштадт" – 1:0 (1:0)
Гол: Хилленбранд, 32.
Судья: Штайнхаус (Германия).
26 октября. Валльдорф. Стадион "Dietmar-Hopp-Sportpark".
"Хайденхайм" – "Вольфсбург" – 0:1 (0:0)
Гол: Гомес, 49.
Судья: Бранд (Германия).
26 октября. Хайденхайм. Стадион "Voith-Arena".
"Гройтер Фюрт" – "Майнц" – 2:1 (0:0)
Голы: Кордоба, 68 (0:1). Серджан Сарарер, 79 (1:1). Бериша, 90 (2:1).
Судья: Винкманн (Германия).
26 октября. Фюрт. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".