"Ганновер" провел 1000-й матч в чемпионате Германии

"Ганновер" уступил "Вердеру" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 0:1. Эта игра стала для клуба 1000-й в Бундеслиге.
Клуб из столицы Нижней Саксонии был основан в 1896 году. За 122 года своей истории "Ганновер" дважды становился чемпионом Германии, а также один раз - обладателем Кубка страны.
В текущем сезоне команда после 18-ти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 11 очков.
1000 - @Hannover96 bestreitet heute sein 1000. #Bundesliga-Spiel seiner Geschichte. Tradition. #H96SVW pic.twitter.com/8iui8PNIoK– OptaFranz (@OptaFranz) 19 января 2019 г.
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