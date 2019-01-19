"Ганновер" провел 1000-й матч в чемпионате Германии

"Ганновер" уступил "Вердеру" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 0:1. Эта игра стала для клуба 1000-й в Бундеслиге.

Клуб из столицы Нижней Саксонии был основан в 1896 году. За 122 года своей истории "Ганновер" дважды становился чемпионом Германии, а также один раз - обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне команда после 18-ти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 11 очков.

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