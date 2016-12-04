"Гамбург" одержал первую победу в чемпионате Германии

"Гамбург" в гостевом матче 13-го тура чемпионата Германии обыграл "Дармштадт" (2:0). Для команды Маркуса Гиздоля эта победа стала первой в бундеслиге в этом сезоне, "Гамбург" покинул последнюю строчку турнирной таблицы, переместившись на 17-е место.

"Дармштадт", набравший 8 очков, располагается на 16-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Дармштадт" - "Гамбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Грегорич, 30 (0:1). Острцолек, 90 (0:2).

"Дармштадт": Эссер, Милошевич, Айтач Сулу, Гувара, Вранчич, Нимайер (Штро-Энгель, 81), Хеллер, Юнгвирт, Сиригу, Кляйнхайслер (Розенталь, 74), Чолак (Безяк, 61).

"Гамбург": Матения, Джуру, Дикмайер, Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Холтби, Мюллер (Хант, 89), Грегорич (Вуд, 74), Костич (Экдаль, 84), Юнг.

Предупреждения: Айтач Сулу, 40. Джуру, 43. Мюллер, 59. Острцолек, 83. Розенталь, 88. Дикмайер, 90+1.

Судья: Винканн.

4 декабря. Дармштадт. Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.