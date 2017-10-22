"Фрайбург" и "Герта" сыграли вничью

"Фрайбург" сыграл вничью с "Гертой" в матче 9-го тура чемпионата Германии - 1:1. Оба гола были забиты с пенальти. В составе хозяев 11-метровй реализовал Яник Хаберер, за гостей - Саломон Калу. Интерсно, что перед голом у ивуарийца была еще одна возможность для взятия ворот, но первую попытку он не использовал.

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9-й тур

"Фрайбург" - "Герта" - 1:1 (0:0)

Голы: Хаберер, 52 - с пенальти (1:0). Калу, 81 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Калу (Герта), 77 (вратарь)

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт (Кох, 85), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Терраццино (Кат, 85), Франц, Хефлер, Хаберер (Петерсен, 74), Нидерлехнер.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Лустенбергер (Майер, 74), Дуда (Лазаро, 57), Ибишевич (Зельке, 46), Калу, Леки.

Предупреждения: Леки, 13. Ибишевич, 14. Линхарт, 14. Чаглар Сеюнджю, 33. Штарк, 43. Хаберер, 57. Нидерлехнер, 62.

Судья: Винкманн.

22 октября. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".