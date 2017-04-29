Филипп Лам: "В чемпионстве "Баварии" большая заслуга всей команды"

Защитник "Баварии" Филипп Лам считает, что победа в чемпионате Германии за четыре тура до конца сезона заслуга всей команды. Сегодня мюнхенцы разгромили "Вольфсбург" (6:0) и гарантировали себе первое место.

- В этом чемпионстве есть большая заслуга всей команды, - цитирует пресс-служба клуба Лама. - То, что мы показали в бундеслиге, и стали чемпионами за четыре тура до конца, это не само собой разумеющееся. В первые минуты "Вольфсбург" оказывал давление, хорошо располагался в обороне и успешно действовал на контратаках. У них было несколько шансов забить. Мы, в свою очередь, забили в нужные моменты и показали, что можем играть с удовольствием. Сопернику было тяжело.