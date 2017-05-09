Фавр может сменить Тухеля в "Боруссии"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр может стать новым наставником дортмундской "Боруссии", сообщает Bild. У нынешнего тренера команды Томаса Тухеля есть разногласия с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке.

Также отмечается, что Тухель потерял поддержку многих игроков "Боруссии". 59-летний Фавр работал в Германии в таких клубах, как "Герта" и менхенгладбахская "Боруссия", которую он впервые в истории вывел в Лигу чемпионов. Его нынешний клуб – "Ницца" идет на третьем месте в чемпионате Франции.