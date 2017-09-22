Экс-спортивный директор "Вердера": "Поведение Дембеле в отношении к дортмундской "Боруссии" недопустимо"

Экс-спортивный директор "Вердера" Томас Айхин выразил недовольство в связи с поведением нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле в ситуации с переходом в испанскую команду. По его словам, такое отношение француза к дортмундской "Боруссии" недопустимо.

– Я никогда не советовал бы футболисту совершать поступки, которые не соответствуют канонам морали и этики, – цитирует Sport1 Айхина. – Для этого я долго проработал игроком и менеджером. Я никогда в жизни не позволил бы футболисту вести себя так, как вел себя Дембеле.

Напомним, что минувшим летом форвард решил бойкотировать тренировки "шмелей" из-за того, что клуб отказывался продавать его каталонцам. Дембеле был отстранен от работы с командой. После чего "Барселона" купила футболиста за 105 миллионов евро.