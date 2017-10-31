Экс-наставник "Шальке": "То, что делает Бос в дортмундской "Боруссии", опасно"

Экс-наставник "Шальке" Хуб Стевенс отметил, что главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос придерживается своей философии футбола и не собирается ее менять. По словам Стевенса, то, что делает Бос в "Боруссии", опасно для команды.

– Четыре недели назад в Голландии состоялась встреча некоторых тренеров, – цитирует Sport1 Стевенса. – Бос читал лекцию. И он снова сказал, что хочет придерживаться своей системы и не изменит своему видению футбола. Он на 100 процентов убежден в своей идее и прививает ее другим. Его нельзя в этом переубедить. С таким подходом он был успешен в "Аяксе", и в первое время его "Боруссия" показывала хорошую игру. Но в амстердамской команде это не сработало сразу. У него изначально было много проблем для реализации своих идей, но по итогу от этого всем было только лучше, что, надеюсь, произойдет и в Дортмунде.

Насколько опасна для него эта ситуация в Германии? Не знаю. Владельцы дортмундцев проводили переговоры летом и проанализировали футбол "Аякса" под руководством Боса, и их все устроило, поэтому они пригласили его. Но если нет результата, то вы должны изменить свою стратегию, чтобы этих результатов достичь. Для Боса это очень сложная ситуация, потому что он верит в свою философию. То, что он делает, опасно.

Напомним, что "Боруссия" под руководством Боса занимает второе место в бундеслиге, набрав 20 очков в десяти матчах. В Лиге чемпионов "шмели" занимают третью строчку в турнирной таблицы группы H, опережая АПОЭЛ по дополнительным показателям.