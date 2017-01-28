Джошуа Киммих: "Я бы не назвал Гвардьолу своим отцом в футболе"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих не считает, что решающий вклад в его развитие внес Хосеп Гвардьола. Под руководством испанца хавбек стал регулярно играть в мюнхенской команде.

– Я не умаляю заслуг Гвардьолы, но у меня был прекрасный тренер в "Лейпциге", Александр Цорнигер, – цитирует AZ Киммиха. – Он помог мне вырасти профессионалом. Работа с разными тренерами – это хорошо. Она помогает учиться у каждого из них. Я бы не назвал Гвардьолу своим отцом в футболе. Это было бы слишком громко. Но, конечно, я рад, что он сделал ставку на меня. Это помогло мне развиться.