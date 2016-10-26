23:55 26 октября | ФУТБОЛ — Германия

Дубль Коноплянки помог "Шальке" обыграть "Нюрнберг" в Кубке Германии

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"Шальке" в выездном матче 1/16 финала Кубка Германии одержал победу над "Нюрнбергом" (3:2), обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. Все три мяча гости забили в первом тайме. Дублем в составе соперника "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы отметился полузащитник Евгений Коноплянка. Во второй половине встречи защитник "Шальке" Абдул Рахман Баба отправил мяч в свои ворота.

Кубок Германии

1/16 финала

"Нюрнберг" - "Шальке" - 2:3 (0:3)

Голы: Коноплянка, 20 (0:1). Хюнтелар, 30 (0:2). Коноплянка, 44 (0:3). Рахман Баба, 59 - в свои ворота (1:3). Кемпе, 68 - с пенальти (2:3).

Судья: Вилленборг.

26 октября. Нюрнберг. Стадион "Нюрнберг".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/256447/

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