Дубль Коноплянки помог "Шальке" обыграть "Нюрнберг" в Кубке Германии

"Шальке" в выездном матче 1/16 финала Кубка Германии одержал победу над "Нюрнбергом" (3:2), обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. Все три мяча гости забили в первом тайме. Дублем в составе соперника "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы отметился полузащитник Евгений Коноплянка. Во второй половине встречи защитник "Шальке" Абдул Рахман Баба отправил мяч в свои ворота.

Кубок Германии

1/16 финала

"Нюрнберг" - "Шальке" - 2:3 (0:3)

Голы: Коноплянка, 20 (0:1). Хюнтелар, 30 (0:2). Коноплянка, 44 (0:3). Рахман Баба, 59 - в свои ворота (1:3). Кемпе, 68 - с пенальти (2:3).

Судья: Вилленборг.

26 октября. Нюрнберг. Стадион "Нюрнберг".