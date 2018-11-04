Дортмундская "Боруссия" оштрафована на 50 тысяч евро

Дортмундская "Боруссия" оштрафована за поведение болельщиков в матче 4-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма".

Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом "Заявление в полицию из-за кричалок? Что за дерьмо, сукин сын?".

Клуб оштрафован на 50 тысяч евро. Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза также предупредил "Боруссию", что в случае повторения подобных акций со стороны болельщиков черно-желтых, им будет запрещено присутствовать на выездных матчах против "Хоффенхайма" до конца сезона-2021/22. Председатель cпортивного суда Ханс Лоренц отметил, что условное наказание является более эффективным, нежели реальные меры.

Напомним, что Хопп обратился в полицию после встречи "Боруссии" с "Хоффенхаймом" в мае текущего года. Он был возмущен оскорбительными кричалками болельщиков "шмелей". Отмечается, что он раздумывает над заявлением и после данных баннеров.

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