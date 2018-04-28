Дорш, Маи, Эвина, Шабани и Вагнер - в стартовом составе "Баварии" на игру с "Айнтрахтом"

Тренерский штаб "Баварии" предоставил отдых ряду игроков основного состава в матче чемпионата Германии с "Айнтрахтом". В атаке с первых минут вместо Роберта Левандовски появится Сандро Вагнер. В полузащите на поле появится Никлас Дорш, а также Франк Эвина и Меритан Шабани.

Стартовый состав "Баварии": Ульрайх – Киммих, Маи, Хуммельс, Бернат – Дорш, Руди, Толиссо, Шабани, Эвина – Вагнер.

Напомним, что "Бавария" 1 мая в Мадриде проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом". В первой игре мюнхенцы уступили со счетом 1:2.