Дембеле отстранен от работы с "Боруссией" Д и будет оштрафован

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что руководство клуба применит санкции к полузащитнику Усману Дембеле. Сегодня футболист не приехал в расположение команды и пропустил тренировку. Главный тренер "шмелей" Петер Бос заявил, что француз не выходит на связь.

– Усман Дембеле по непонятным причинам не прибыл в расположение команды и пропустил тренировку, – цитирует клубная пресс-служба Цорка. – Очевидно, что футболист осознанно совершил этот шаг. Это недопустимо, и мы, конечно, применим к нему санкции. Кроме того, Дембеле временно исключен из тренировочного процесса и не будет заявлен на ближайшие игры команды.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего игрока заинтересована "Барселона", но "Боруссия" не планирует отпускать футболиста в текущее трансферное окно.