Петер Бос: "Дембеле пропустил тренировку "Боруссии", на связь он не выходит"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос рассказал о том, что полузащитник Усман Дембеле не прибыл в расположение команды. По его словам, вчера он был в Париже с друзьями, а сегодня футболист не выходит на связь. Ранее сообщалось о том, что 20-летний француз близок к переходу в "Барселону".

- Дембеле не тренировался сегодня, но мы не знаем почему, - цитирует Kicker Боса. – Мы пытались связаться с ним, но не смогли. Вчера я разговаривал с ним, он сказал, что находится в Париже со своими друзьями, но о трансфере и речи не было. Мы и подумать не могли, что сегодня его не будет в расположении команды. Надеюсь, что ничего страшного с ним не произошло.