Даниэль Дидави: "В первом тайме было заметно, что у "Баварии" сегодня не лучший день"

Полузащитник "Вольфсбурга" Даниэль Дидави после ничьей с "Баварией" в матче 6-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что рад заработанному очку. Также он рад проявленному единству своей команды.

- Мы рады этому заработанному очку, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Дидави. - Немногие рассчитывали на такой исход. У тренера было немного времени, вместе мы провели всего две тренировки, но он постарался вернуть нас к жизни и ему это удалось. Мы боролись как единая команда. В первом тайме было заметно, что у "Баварии" сегодня не лучший день. Во втором тайме игра стала более открытой. Это был суперматч.