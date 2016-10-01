Букмекеры считают дортмундскую "Боруссию" фаворитом в матче с "Байером"

1 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Германии "Байер" – "Боруссия" Д. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Боруссия" Д

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,60 – Н 3,76 – П2 2,02

Трансляция матча "Байер" – "Боруссия" Д 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Байер" – "Боруссия" Д 1 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=6-9, 25 – 32.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 26 апреля 2014 года Чемпионат Германии "Байер" – "Боруссия" Д 2:2 23 августа 2014 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Байер" 0:2 31 января 2015 года Чемпионат Германии "Байер" – "Боруссия" Д 0:0 20 сентября 2015 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Байер" 3:0 21 февраля 2016 года Чемпионат Германии "Байер" – "Боруссия" Д 0:1

Прогноз "СЭ"

Ну а топ-встреча на "БайАрене" обещает сейчас больше интриги, чем могла бы обещать еще пару недель назад. За последние дни леверкузенцы встряхнулись, разжились волевой победой в Майнце и типично по-леверкузенски упустили победу в Монако за 11 секунд до финального свистка. Дортмунд же потратил много сил на бой с "Реалом", вынужден был дважды отыгрываться и тоже довольствоваться ничьей.

К очной встречей команды явно подойдут уставшими и на первый план вполне может выйти умение тренеров распоряжаться ближайшим резервом. У Дортмунда это пока получается лучше – за шмелей то и дело забивают новые игроки, а вот все голы "Байера" в бундеслиге оформили Чичарито и Похьянпало. Да и то последний на днях получил травму и выбыл, вероятно, аж до конца первого круга. Правда, и Дортмунд не обошелся без потерь – не успевает восстановиться к субботе Марк Бартра.

Итогом, матч обещает быть результативным (в среднем эта парочка забивает друг другу почти 3 гола за игру), ну а статистика сулит успех "шмелям". Ведь из последних 18 матчей с Дортмундом в чемпионате "Байер" выиграл лишь 3. Причем все на "Вестфалене". Дома леверкузенцы последний раз побеждали "Боруссию" аж в 2007 году.

Прогноз "СЭ" – 1:2.