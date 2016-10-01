Букмекеры считают дортмундскую "Боруссию" фаворитом в матче с "Байером"

1 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Германии "Байер" – "Боруссия" Д. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Боруссия" Д
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,60 – Н 3,76 – П2 2,02
Трансляция матча "Байер" – "Боруссия" Д 1 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Боруссия" Д.
Прямая трансляция матча "Байер" – "Боруссия" Д 1 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=6-9, 25 – 32.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 апреля 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Байер" – "Боруссия" Д
|
2:2
|
23 августа 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Боруссия" Д – "Байер"
|
0:2
|
31 января 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Байер" – "Боруссия" Д
|
0:0
|
20 сентября 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Боруссия" Д – "Байер"
|
3:0
|
21 февраля 2016 года
|
Чемпионат Германии
|
"Байер" – "Боруссия" Д
|
0:1
Прогноз "СЭ"
Ну а топ-встреча на "БайАрене" обещает сейчас больше интриги, чем могла бы обещать еще пару недель назад. За последние дни леверкузенцы встряхнулись, разжились волевой победой в Майнце и типично по-леверкузенски упустили победу в Монако за 11 секунд до финального свистка. Дортмунд же потратил много сил на бой с "Реалом", вынужден был дважды отыгрываться и тоже довольствоваться ничьей.
К очной встречей команды явно подойдут уставшими и на первый план вполне может выйти умение тренеров распоряжаться ближайшим резервом. У Дортмунда это пока получается лучше – за шмелей то и дело забивают новые игроки, а вот все голы "Байера" в бундеслиге оформили Чичарито и Похьянпало. Да и то последний на днях получил травму и выбыл, вероятно, аж до конца первого круга. Правда, и Дортмунд не обошелся без потерь – не успевает восстановиться к субботе Марк Бартра.
Итогом, матч обещает быть результативным (в среднем эта парочка забивает друг другу почти 3 гола за игру), ну а статистика сулит успех "шмелям". Ведь из последних 18 матчей с Дортмундом в чемпионате "Байер" выиграл лишь 3. Причем все на "Вестфалене". Дома леверкузенцы последний раз побеждали "Боруссию" аж в 2007 году.
Прогноз "СЭ" – 1:2.