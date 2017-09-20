Буффон пожелал Нойеру поскорее вернуться на поле

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в Твиттере пожелал скорейшего выздоравления голкиперу "Баварии" Мануэлю Нойеру. Немец 20 сентября перенес операцию. Ожидается, что он восстановится от повреждения не раньше января 2018 года.

- Удачи, Мануэль Нойер! Хочу увидеть тебя на поле как можно скорее, - написал Буффон.

Напомним, вратарь "Баварии" получил травму на одной из тренировок. Во время медосмотра у голкипера был диагностирован перелом ноги.