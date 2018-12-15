22:40 15 декабря | Футбол — Германия

"Боруссия" в четвертый раз стала "осенним чемпионом". Трижды она выигрывала бундеслигу

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Дортмундская "Боруссия" осталась лидером турнирной таблицы бундеслиги по итогам первой половины сезона. Интересно, что во всех подобных случаях, происходивших до текущего сезона, она неизменно становилась чемпионом страны.

В сезонах-1994/95, 1995/96 и 2010/11 "Боруссия" заканчивала стартовую половину чемпионата на первом месте в турнирной таблице, а затем выигрывала чемпионат.

Сейчас на счету команды из Дортмунда 39 очков в 15 матчах.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/

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