"Боруссия" в четвертый раз стала "осенним чемпионом". Трижды она выигрывала бундеслигу

Дортмундская "Боруссия" осталась лидером турнирной таблицы бундеслиги по итогам первой половины сезона. Интересно, что во всех подобных случаях, происходивших до текущего сезона, она неизменно становилась чемпионом страны.

В сезонах-1994/95, 1995/96 и 2010/11 "Боруссия" заканчивала стартовую половину чемпионата на первом месте в турнирной таблице, а затем выигрывала чемпионат.

Сейчас на счету команды из Дортмунда 39 очков в 15 матчах.