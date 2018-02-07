"Байер" вышел в полуфинал Кубка Германии, уступая "Вердеру" в счете 0:2

"Байер" обыграл "Вердер" в 1/4 финала Кубка Германии - 4:2 в дополнительное время. Команда из Леверкузена на своем поле поле пропустила два мяча за первые 7 минут, но смогла отыграться за счет дубля Юлиана Брандта. В экстратаймах хозяева забили еще дважды и вышли в полуфинал.

Кубок Германии

1/4 финала

"Байер" - "Вердер" - 4:2 д.в. (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Крузе, 4 - с пенальти (0:1). Юханнссон, 7 (0:2). Брандт, 31 (1:2). Брандт, 55 (2:2). Беллараби, 111 (3:2). Хаферц, 118 (4:2).

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл (Рецос, 113), Л.Бендер (Хенрикс, 79), Арангис, Кор (Беллараби, 108), Брандт (Аларио, 102), Хаферц, Фолланд, Бэйли.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович, Делэйни, Кайнц (Бельфодиль, 90), Эггештайн (Лангкамп, 113), Крузе, Юханнссон (Рашица, 46).

Предупреждения: Гебреселассие, 13. Венделл, 64. Мойсандер, 88. Аугустинссон, 90. Эггештайн, 101. Кор, 105+1. Бэйли, 105+2.

Судья: Фриц.

6 февраля. Леверкузен. Стадион "BayArena".