"Байер" продлил контракт с Бэйли

"Байер" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Леоном Бэйли. Соглашение рассчитано до лета 2023 года, предыдущее действовало до конца сезона-2021/22.

21-летний ямаец выступает за леверкузенцев с лета 2017 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 6 голевых передач.