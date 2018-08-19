"Байер" продлил контракт с Бэйли

"Байер" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Леоном Бэйли. Соглашение рассчитано до лета 2023 года, предыдущее действовало до конца сезона-2021/22.
21-летний ямаец выступает за леверкузенцев с лета 2017 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 6 голевых передач.
🇯🇲 @leonbailey verlängert vorzeitig bis 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣!! 😍#StärkeBayer 💪 pic.twitter.com/U4VCBlCwN7– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 19 августа 2018 г.