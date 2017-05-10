"Бавария" заинтересована в трансфере Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо попал в сферу интересов "Баварии", сообщает Bild. Мюнхенский клуб рассматривает француза в качестве замены Хаби Алонсо, завершающего карьеру в конце сезона-2016/17. Тренер баварцев Карло Анчелотти хорошо знаком с возможностями хавбека, который уже играл под руководством итальянского специалиста, когда тот тренировал "ПСЖ".

– Рабьо – очень хороший футболист, – сказал Анчелотти. – Но никаких переговоров о переходе футболиста не ведется.

В текущем сезоне французский полузащитник провел 25 матчей, в которых он забил 2 гола и сделал 3 голевых паса.