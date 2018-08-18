"Бавария" - в 1/16 финала Кубка Германии, обладатель трофея "Айнтрахт" вылетел на первой стадии

Состоялись первые матчи 1/32 финала Кубка Германии. Чемпион страны "Бавария" пробилась в следующую стадию, а победитель предыдущего розыгрыша "Айнтрахт" вылетел уже на первом этапе.

Кубок Германии

1/32 финала

"Линкс" - "Нюрнберг" - 1:2 (1:1)

Голы: Исхак, 15 (0:1). Рубио, 21 - с пенальти (1:1). Исхак, 88 (1:2).

"Эльферсберг" - "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Гинчек, 76.

"Дассендорф" - "Дуйсбург" - 0:1 (0:1)

Гол: Тащи, 24.

"Ворматия" - "Вердер" - 1:6 (1:5)

Голы: Осако, 9 (0:1). Кайнц, 21 (0:2). Баргфреде, 31 (0:3). Крузе, 41 - с пенальти (0:4). Мимбала, 44 (1:4). Эггештайн, 45+1 (1:5). Эггештайн, 79 (1:6).

"Дрохтерзен-Ассель" - "Бавария" - 0:1 (0:0)

Гол: Левандовски, 81.

"Кайзерслаутерн" - "Хоффенхайм" - 1:6 (1:3)

Голы: Жоэлинтон, 6 (0:1). Шульц, 13 (0:2). Жоэлинтон, 22 (0:3). Спалвис, 33 (1:3). Кадержабек, 51 (1:4). Жоэлинтон, 53 (1:5). Бренет, 63 (1:6).

"Пфорцхайм" - "Байер" - 0:1 (0:1)

Гол: Аларио, 27 - с пенальти.

"Ульм" - "Айнтрахт" Ф - 2:1 (0:0)

Голы: Кинле, 48 (1:0). Люкс, 75 (2:0). Гонсалу Пасьенсия, 90 (2:1).