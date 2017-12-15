"Бавария" и "Суонси" в январе разорвут договор об аренде Санчеша?

Португальский полузащитник Ренату Санчеш, скорее всего, вернется из аренды в "Суонси" в "Баварию", сообщает Maisfutebol. Соглашение между немецким и валлийским клубами, заключенное в августе, было рассчитано до конца сезона-2017/18.

По информации издания, в обеих командах недовольны тем, как проходит аренда Санчеша - в этом сезоне он принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что во время выступлений за "Суонси" 20-летний хавбек подвергался критике со стороны одноклубников. Дата прекращения соглашения между валлийцами и "Баварией" пока не определена.

Напомним, в этом сезоне Санчеш выступал за два европейских клуба (хавбек участвовал в с матче за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии". - Прим. "СЭ"). Таким образом, либо он будет отдан в аренду в клуб, выступающий не под эгидой УЕФА, либо доиграет сезон в "Баварии".