"Айнтрахт" обыграл "Байер"

"Айнтрахт" победил "Байер" в матче 15-го тура чемпионата Германии (2:1). Клуб из Франкфурта набрал 26 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. "Байер" с 18 баллами занимает 11 строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

15-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Байер" - 2:1 (1:0)

Голы: Да Коста, 28 (1:0). Костич, 57 (2:0). Беллараби, 65 (2:1).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста, Виллемс (де Гузман, 84), Фалетт, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш, Костич, Гачинович (Штендера, 90+2), Алле, Ребич (Йович, 81).

"Байер": Градецки, Драгович, Вайзер (Аларио, 63), Та, Едвай, Арангис (Бэйли, 63), Беллараби, Кор, Брандт (Паулинью, 85), Хаверц, Фолланд.

Предупреждения: Виллемс, 4. Н`Дика, 30. Алле, 32. Сальседо, 81. Беллараби, 84. Аларио, 86. Фернандеш, 87. Гачинович, 90.

Судья: Брих.

16 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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