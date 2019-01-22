Ашраф Хакими: "Чувствую, я на том же пути, что и Карвахаль"

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими назвал игрока "Реала" Даниэля Карвахаля примером для подражания. Напомним, что 20-летний марокканец принадлежит "Реалу", но отдан в аренду "Боруссии".

– Для меня Карвахаль стал ориентиром, – цитирует Marca Хакими. – Я могу оценить, как он вел свою карьеру. Он тоже отправился в немецкий футбол, развивался тут, чтобы вернуться потом в "Реал" и стать там игроком основного состава. Возможно, я сейчас на том же пути. Чувствую, что быстро расту. У меня были предложения из Испании, но я выбрал "Боруссию", потому что уверен в том, что этот клуб даст мне возможности для развития. Не знаю, где буду в следующем сезоне, но сейчас я сосредоточен на "Боруссии".