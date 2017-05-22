Артуро Видаль: "Хотел бы, чтобы Санчес играл за "Баварию"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль подтвердил интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу со стороны мюнхенского клуба. Он также добавил, что хотел бы видеть партнера по чилийской сборной в составе своей команды.

28-летний Санчес выступает за лондонцев с 2014 года, до этого он играл за "Барселону" и "Удинезе". В 38 матчах текущего сезона в чемпионате Англии он забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

– "Бавария" спрашивала меня об Алексисе, и я всегда говорил, что это игрок, который должен к нам перейти, – цитирует The Telegraph Видаля. – Я бы хотел, чтобы Санчес играл за "Баварию". Он хорошо проявляет себя в "Арсенале", но, думаю, ему нужно сделать шаг вперед – чтобы сражаться среди сильнейших.

У него еще год по контракту, и все хотят его заполучить, поскольку сейчас его подписать легче, чем если бы у него было трехлетнее соглашение.