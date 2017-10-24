"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" готовы подписать Ройса?

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может сменить клуб во время летнего трансферного окна, утверждает Bild. В подписании контракта с хавбеком заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Клубы из Англии следят за процессом восстановления 28-летнего футболиста. Они готовы приступить к переговорам, если в ближайшее время немец снова не получит травму.

Ранее сообщалось, что Ройс намерен уйти из клуба после окончания контракта. Его соглашение с "Боруссией" рассчитано до лета 2019 года. Напомним, что полузащитник в этом сезоне не играл из-за повреждения.