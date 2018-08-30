Арьен Роббен: "У меня всегда будут амбиции, их не выбить из меня"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен заявил, что возраст не имеет для него никакого значения, поэтому он всегда будет полон амбиций. По словам голландца, он был зол, когда оказался в запасе в матче первого тура бундеслиги против "Хоффенхайма" (3:1).

- Возраст не имеет значения для меня, - приводит Bild слова Роббена. - Как говорит Хеннес и Ковач: есть хорошие и плохие игроки, не старые и молодые. Амбиции всегда со мной, вы не сможете выбить их из меня. Поэтому я честно сказал, что был зол, когда меня не выпустили в стартовом составе в матче против "Хоффенхайма", но я уважаю решение тренера.