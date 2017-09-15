Андрей Ярмоленко: "Проклятие 9-го номера? Постараюсь исправить это недоразумение"

Нападающий "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о том, что в данный момент он пытается адаптироваться в новой для него стране. Он также отметил различия в содержании тренировок в киевском "Динамо" и немецком клубе.

– В команде меня приняли очень хорошо, - цитирует Footboom Ярмоленко. - Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране. Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет.

Конечно, имеются отличия от содержания тренировок в "Динамо" и здесь. Работа и интенсивность тренировки в "Боруссии" построена таким образом, чтобы потом перенести все на игру. То есть нагрузки, и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач как на тренировках, так и в матчах.

Номер девять, на котором я остановил свой выбор, со времен Роберта Левандовски никому не приносил удачи? Постараюсь исправить это недоразумение. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава "Боруссии" не на один матч, а на сезоны.