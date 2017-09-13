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15:39 | Футбол — Германия

Анчелотти хочет покинуть "Баварию", чтобы вернуться в чемпионат Англии

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти хочет работать в чемпионате Англии, сообщает ESPN. Ранее 57-летний специалист возглавлял "Челси".

Анчелотти работает в "Баварии" с 2016 года. В прошлом сезоне он привел клуб к чемпионскому титулу, однако вместе с клубом вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист может возглавить один из китайских клубов, а пост главного тренера "Баварии" займет наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн.

 

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kvadrocopter

Хочет в Англию, но едет в Китай, то ли он с ума сошел, то ли редакция СС.

15:46