Жерно Рор: "Победа Нигерии получилась заслуженной"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор после победы над Аргентиной (4:2) в товарищеском матче подчеркнул, что победа получилась заслуженной. По его словам, команда после этой встречи не должна зазнаваться.

- Вы приехали в Краснодар заранее, провели тренировки здесь, пресс-конференцию. Аргентина прилетела накануне.Такое отношение помогло вам в прошедшем матче?



- Совершенно верно, Аргентина прибыла поздно. Но а мы провели здесь достаточно большой период времени. В пятницу у нас была последняя игра квалификации против Алжира, и мы сразу приехали в Краснодар. Для нас игра с Аргентиной - большое событие. Может, для Аргентины было не так. Но мы должны вести себя скромно и не зазнаваться даже после такой победы, у нас много работы, которую нужно провести. Даже такой момент, как владение мячом. То, что мы проигрывали 2:0, а потом совершили камбек, что-то значит. Команда не развалилась. Эта победа заслужена. Но опять же, мы не должны зазнаваться, у нас много работы.



- Почему решили выпустить второго вратаря и двух игроков в перерыве?



- Это было спланировано до игры, мы так и поступили. Помимо вратаря, у нас еще вышел Тайрон и Идову. Мы это осуществили. Мы обкатываем схему в 3 центральных защитника. Мы такого раньше не делали, и нам многое нужно понять. Весь первый тайм мы пытались это сделать, но перед перерывом мы разобрались. Во втором тайме наши защитники, наконец, нашли свои места на поле. Эту схему мы должны обкатать, потому что она может принести нам преимущество, и в прошедшем матче так произошло.



- Аргентина в своей истории никому не проигрывала, ведя 2:0. Не считаете, что совершили что-то историческое?



- Спасибо за ценную информацию. Я этого не знал. Конечно, такая победа заставляет нас гордиться собой. Но мы должны вести себя реалистично, Аргентина не играла оптимальным составом, тем более она прибыла в Краснодар поздно. И даже зрители заметили, что Аргентина расклеилась, у нее было чемоданное настроение. Это была товарищеская игра, но результат останется в нашей памяти и истории. Всегда очень приятно выигрывать, проигрывая сначала. Подобная победа подняла наш дух, но я как главный тренер 15 месяцев, и у нас всегда дух бойцов. Учитывая все это, мы достойно выступим на Чемпионате мира.



- Считаете, что индивидуальное мастерство ваших игроков было решающим в матче?



- Да мне показалось. В первом тайме мы часто ошибались в передачах. Во втором тайме прибавили. Единоборства - согласен. Кто выигрывает единоборства - выигрывает матч. Их легче выигрывать, когда команда играет от обороны. Мы действовали так, потому мы были более успешны. (Екатерина ПОТАПОВА)



