Витинью рассказал, есть ли у него конфликт с Гончаренко

Форвард ЦСКА Витинью в интервью Globo Esporte рассказал, почему не пожал руку главного тренеру команды Виктору Гончаренко после замены в товарищеском матче с "Енисеем" (1:1).

- Позволю не согласиться с вашим тоном в вопросе, - начал Витинью. - Когда меня заменили, что абсолютно нормально для товарищеского матча, я пошел сразу в раздевалку, чтобы пройти необходимые физиотерапевтические процедуры, которые я всегда проделываю в конце всех тренировок, товарищеских матчей и официальных игр.

- Я не прошел через смешанную зону просто потому, что игра была товарищеской. После окончания встречи я общался со всеми товарищами по команде и сотрудниками клуба. Также я фотографировался и подписывал автографы за пределами стадиона. Наконец, я еще и дожидался Бекао, который уехал вместе со мной.



Контракт 24-летнего Витинью с ЦСКА рассчитан до декабря 2020 года.

СМИ: Витинью раздраженным покинул поле в матче с "Енисеем", сорвал футболку и не пожал руку Гончаренко